На Полтавщине задержаны 13 человек по подозрению в краже нефтепродуктов в особо крупных размерах

18:57 05 августа Киев, Украина

В Полтавской области разоблачена преступная схема кражи нефтепродуктов в особо крупных объемах и непосредственно с магистрального нефтепровода.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины (ОГП) 5 августа.

"Задержано и сообщено о подозрении 13 участникам преступной организации по фактам повреждения объекта магистрального нефтепродуктопровода и кражи нефтепродуктов", – сказано в сообщении.

По версии прокуроров, подозреваемые систематически и в особо крупных размерах похищали нефтепродукты, которые транспортируются через магистральный нефтепродуктопровод "Лисичанск – Кременчуг".



В ходе расследования провели около 120 негласных следственных действий, получены данные 16 участников организации. По данным ОГП, они действовали в составе трех отдельных групп под руководством жителя Днепра.



Подозреваемые подключились к магистральным нефтепродуктопроводам АО "Укргазвидобування" на территории Полтавской области и похищали углеводное сырье, утверждают в ведомстве.



Нефтепродукты перевозили крупногабаритными транспортными средствами на базы в Днепропетровской области по поддельным товарно-транспортными документам. Суммы потерь для государства в результате хищения нефтепродуктов в ОГП не назвали.