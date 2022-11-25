На Полтавщине задержали 4 приспешников оккупантов

18:42 25 ноября Киев, Украина

Правоохранители раскрыли четырех жителей Полтавщины, которые отрицали агрессию рф против Украины. Сторонникам "русского мира" объявлено подозрение, сообщает региональное управление СБУ в пятницу, 25 ноября.

"Одна из фигуранток распространяла в запрещенной в Украине социальной сети Одноклассники сообщения о бомбардировках и обстрелах Мариупольского драматического театра украинскими военными и содержания в нем гражданских лиц в качестве заложников", – говорится в сообщении.

Другая подозреваемая публиковала пропагандистские нарративы и называла украинские силы обороны "карательными войсками", обвиняя их в преступлениях против жителей Донбасса.



Третья фигурантка признавала правомерной вооруженную агрессию рф против Украины и призвала "отправить пленных нацистов, которые не будут расстреляны, на работы по восстановлению Донбасса и провести для них уроки русского языка и антифашизма".



Четвертый подозреваемый распространял антиукраинский контент среди своих знакомых через одного из мессенджеров. Мужчина продвигал вражеские нарративы религиозного характера и называл убийства украинцев "очищением Руси от дьявола".



Всем лицам сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорифификации ее участников (ч.2 ст.436-2 УК Украины). Им грозит до пяти лет лишения свободы. По одному из фигурантов дело уже направлено в суд.