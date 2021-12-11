На Полтавщине утонули трое мужчин

06:34 12 Апрель Киев, Украина

Вчера, 11 апреля на дамбе в Вакуленцах, на Полтавщине перевернулась лодка с тремя мужчинами на борту. Все трое погибли, два тела нашли, третье ищут.



Об этом сообщили в управлении ГСЧС Полтавщины.



О том, что перевернулась лодка, очевидцы сообщили спасателям около 16:20. Из водоема работники городской спасательно-водолазной службы извлекли тела двух погибших мужчин. Кто эти люди, пока устанавливается, рассказал представитель управления ГСЧС области Виталий Шкаревский.



По его словам, третьего человека, который находился в лодке, водолазы еще ищут. Если в темное время суток найти не удастся, поиски продолжат на следующий день. Обстоятельства гибели этих людей пока устанавливают, добавил Шкаревский.