На Полтавщине сгорели три поля кукурузы площадью 130 га

06:59 27 Сентябрь Киев, Украина

В то время, как вся страна, преодолевая засуху, борется за сохранение урожая, в ходе так называемых фермерских войн уничтожается этот самый урожай. Участились случаи поджога полей. Так, по данным ГСЧС на Полтавщине отряды спасателей борются с крупным пожаром на зерновых полях.

"Поступила информация, что вблизи села Базилевщина Машевского района на трех полях ООО Альфа Капитал возник пожар кукурузы на корню на общей площади около 130 га", – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 36 человек и 13 единиц техники.

Ранее на полях Борзнянского района Черниговской области три пожара уничтожили более 23 га посевов озимой пшеницы и ячменя. Все возгорания начались одновременно. Их вероятной причиной называют поджог.

А в Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на двух полях пшеницы, возле села Лоцкино Баштанской ОТГ.