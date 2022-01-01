На Полтавщине произошло ДТП с участием 4 автомобилей

07:19 30 Апрель Киев, Украина

На автодороге Полтава-Александрия столкнулись четыре автомобиля, пострадал один из водителей и 5-летний ребенок.



Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Полтавской области.

ДТП произошло на автодороге Полтава - Александрия, возле с. Щербаки Кременчугского района Полтавской области. Произошло столкновение грузовика Scania, битумовоза, легковушки ВАЗ 2110 и внедорожника Mercedes. По предварительным данным, в результате столкновения пострадал водитель ВАЗа и 5-летний ребенок, который находилась в легковушке", — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в районную больницу. На месте автомобильной аварии работает следственно-оперативная группа.