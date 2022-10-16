На Полтавщине произошли две авиакатастрофы

18:50 13 октября Киев, Украина

11 и 12 октября в Полтавской области произошли авиакатастрофы, упали два украинских самолета.



Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин во время видеоконференции с журналистами в четверг, 13 октября.

"К сожалению, во вторник и в среду произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты наши. Случилось это именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу. Ждем от Министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло", - рассказал чиновник.

По его словам, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.