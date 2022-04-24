На Полтавщине поезд сбил насмерть 82-летнего мужчину

15:09 25 июля Киев, Украина

В ночь с 24 на 25 июля около села Жирки на Полтавщине был сбит поездом 82-летний мужчина. Подробности гибели выясняют правоохранительные органы.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 25 июля.



Указано, что около 2:00 ночи поступила информация от дежурного железнодорожной станции Лещиновка о том, что в селе Жирки поезд смертельно травмировал мужчину.



На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что погибшим является местный житель, 1939 года рождения.



По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, если они повлекли гибель людей (ч.3 ст.276 УК Украины). Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.