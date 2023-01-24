На Полтавщине ГБР подстроило имитацию убийства ради спасения человека

16:06 24 января Киев, Украина

Государственное бюро расследований предотвратило убийство предпринимателя из Полтавщины по заказу местного чиновника. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сотрудники ГБР установили, что планируется убийство предпринимателя из Полтавской области, для чего идет активный поиск исполнителей из криминальной среды. Чтобы спасти жизнь мужчине и разоблачить организатора, началась многоэтапная спецоперация с использованием технических и агентурных возможностей бюро", - говорится в сообщении.

Жизнь бизнесмена заказчик убийства оценил в $5000.

"По предварительной информации, местный чиновник одного из районов Полтавщины долгое время конфликтовал с предпринимателем. В конце концов, чтобы усмирить оппонента, чиновник решил поступить радикально и начал искать киллера, который смог бы выполнить "заказ". Деньги за убийство заказчик планировал передавать двумя частями. Залог передал еще в декабре 2022 года, а остальное обещал уже после того, как убедится в работе киллера и получит фотографии с убитым мужчиной", - сообщают в ГБР.

Сотрудники бюро имитировали убийство, и чиновник получил фотографии с "трупом" и даже некоторые личные вещи потерпевшего.

Заказчик убийства уведомлен о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Устанавливаются другие вероятные соучастники преступления, а подозреваемому выбирают меру пресечения.

Ранее сообщалось, что киллер из рф совершил заказное убийство в Киеве.