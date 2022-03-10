На Подоле похитили сербского бизнесмена

09:22 10 Июнь Киев, Украина

В столице трое неизвестных выкрали сербского бизнесмена. На данный момент сведений о похитителях нет.
 
Об этом сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

Отмечается, что инцидент произошел 7 июня на столичном Подоле.

"В полицию обратился гражданин, который сообщил, что его друг-иностранец перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что речь идет о владельце компании Дельта Спорт, гражданине Сербии Миловане Рогановиче.