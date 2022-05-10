На подмогу пьяному водителю приехали 10 товарищей, помощь закончилась дракой

Во время попытки к задержанию группы лиц, которые приехали поддержать своего не трезвого товарища, один из полицейских получил телесные повреждения.
Вчера, 10 декабря, вечером возле Терезино Белоцерковского района Киевской области полицейские остановили автомобиль Audi под управлением пьяного безработного жителя близлежащего села Петровского (1982 г. р.). Во время составлении админпротокола к месту происшествия подъехали около 10 неизвестных лиц на трех автомобилях. Они устроили ссору с полицейскими, которая переросла в драку, в ходе которой один полицейский получил телесные повреждения.
Затем все правонарушители уехали с места происшествия.
Правоохранителям удалось установить местонахождение двоих нападавших. При попытке полицейских приблизиться к дому, в котором находились правонарушители, неизвестные лица совершили несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону правоохранителей.
Задержать двоих правонарушителей удалось при помощи спецназа КОРД.
Затем все правонарушители уехали с места происшествия.
Правоохранителям удалось установить местонахождение двоих нападавших. При попытке полицейских приблизиться к дому, в котором находились правонарушители, неизвестные лица совершили несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону правоохранителей.
Задержать двоих правонарушителей удалось при помощи спецназа КОРД.
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