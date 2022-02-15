На пастбище молния ударила двух женщин

12:29 21 Май Киев, Украина

На Днепропетровщине от удара молнии пострадали две женщины, одна в тяжелом состоянии с серьезными ожогами доставлена в больницу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.



Две односельчанки 50 и 67 лет во время грозы вышли на окраину села, чтобы загнать коров с пастбища.



В женщин ударила молния и они потеряли сознание. Младшая очнулась первой и сумела дойти до ближайшего дома и вызвала скорую помощь.



У второй женщины от удара расплавилась одежда. Пострадавшую с серьезными ожогами доставили в реанимационное отделение.



Врачи говорят, что женщина находится в тяжелом состоянии, однако ее жизни ничего не угрожает.