На Пасху Луганская область попала под обстрелы российских оккупантов

На Луганщине на Пасху оккупанты разрушили семь домов, в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод – глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых. Поэтому спасали людей не только разбирая завалы, но и из-под избитых транспортных средств.
Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется.
Больше всего от российской армии 24 апреля пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горское.
Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горском – дома.
Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется.
Больше всего от российской армии 24 апреля пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горское.
Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горском – дома.
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