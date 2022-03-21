На отдыхе в Египте украинская семья стала жертвой нападения акулы

Во время одного из самых популярных развлечений туристов в Египте - снорклинга, на семью из Украины напала акула.
Об этом сообщило государственное агентство развития туризма в Facebook.
Ведомство отмечает, что двенадцатилетний мальчик сейчас находится в реанимации, он перенес одну операцию, сегодня запланирована вторая, раненую руку спасти не удалось.
Лечение взяло на себя правительство Египта.
Призываем всех туристов быть максимально осторожными в стране пребывания, заранее ознакомиться с правилами безопасности, брать экстремальные туры в своих лицензированных туроператоров или их официальных локальных партнеров".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии