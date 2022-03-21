На отдыхе в Египте украинская семья стала жертвой нападения акулы

13:05 27 октября Киев, Украина

Во время одного из самых популярных развлечений туристов в Египте - снорклинга, на семью из Украины напала акула.

Об этом сообщило государственное агентство развития туризма в Facebook.



Ведомство отмечает, что двенадцатилетний мальчик сейчас находится в реанимации, он перенес одну операцию, сегодня запланирована вторая, раненую руку спасти не удалось.



Лечение взяло на себя правительство Египта.

"К сожалению, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля, покупают в местных экстремальные туры. Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис"- говорят в Департаменте туризма.

Призываем всех туристов быть максимально осторожными в стране пребывания, заранее ознакомиться с правилами безопасности, брать экстремальные туры в своих лицензированных туроператоров или их официальных локальных партнеров".