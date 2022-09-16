На освобожденных территориях Харьковщины правоохранители обнаружили 10 пыточных

16:36 16 сентября Киев, Украина

На освобожденной территории Харьковской области обнаружили по меньшей мере десять мест, в которых оккупанты пытали украинцев.

Об этом на брифинге в пятницу, 16 сентября, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Десять пыточных на деоккупированных территориях Харьковской области установлены на данный момент. Шесть – это город Изюм, в местах дислокации вооруженных сил рф , где находились военнослужащие росгвардии, работники фсб, представители полиции рф – «СОБР» и другие подразделения. Две пыточные на территории города Балаклея. Одна - в селе Граково Чугуевского района и одна - в городе Волчанск. Мы точно знаем, что там пытали людей, и уже имеем информацию о погибших там», - сказал Клименко.

По его данным, в Изюме пыточные размещались на территории районной администрации, местной полиции, в здании СБУ, прокуратуры, центра предоставления административных услуг и военкомата. В Балаклее – в здании полиции, в изоляторе временного содержания, здании типографии. В Волчанске – на территории агрегатного завода.



По данным Клименко, уже подтверждена гибель от пыток 40-летнего мужчины из Балаклеи.

«Это местный аграрий, замученный до смерти. Его задавили удавкой», - сообщил глава Нацполиции.

Правоохранители освободили из пыточной граждан Шри-Ланки, которых захватили при попытке пробраться в Харьков.

«В городе Волчанск находились семь граждан Шри-Ланки, которые являлись студентами Купянского медицинского колледжа. После того, как оккупанты вошли в город, они пытались выйти в Харьков. Их задержали и поместили в камеру в Волчанске, пытали. Вырывали плоскогубцами ногти. Все находятся в эмоционально нестабильном состоянии. Эти люди несколько месяцев находились в пыточных», - сказал Клименко.

Он заметил, что в карцерах, в частности, в Балаклее были и женщины.

«Восемь женщин на десяти квадратных метрах. На бетонном полу без средств личной гигиены. Женщин унижали. Мужчин пытали током, оголенные провода наматывали на руки, подключали к соответствующим устройствам», - отметил Клименко.

Захватчики пытками пытались узнать информацию о дислокации украинских войск, возможных ДРГ и «спящих» группах на захваченных территориях, а также об участниках АТО.



Людей пытали и удерживали разное количество времени – 3 дня, неделю, около двух месяцев.