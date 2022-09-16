На освобожденных территориях Харьковщины правоохранители обнаружили 10 пыточных

На освобожденной территории Харьковской области обнаружили по меньшей мере десять мест, в которых оккупанты пытали украинцев.
Об этом на брифинге в пятницу, 16 сентября, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
По его данным, в Изюме пыточные размещались на территории районной администрации, местной полиции, в здании СБУ, прокуратуры, центра предоставления административных услуг и военкомата. В Балаклее – в здании полиции, в изоляторе временного содержания, здании типографии. В Волчанске – на территории агрегатного завода.
По данным Клименко, уже подтверждена гибель от пыток 40-летнего мужчины из Балаклеи.
По данным Клименко, уже подтверждена гибель от пыток 40-летнего мужчины из Балаклеи.
Правоохранители освободили из пыточной граждан Шри-Ланки, которых захватили при попытке пробраться в Харьков.
Он заметил, что в карцерах, в частности, в Балаклее были и женщины.
Захватчики пытками пытались узнать информацию о дислокации украинских войск, возможных ДРГ и «спящих» группах на захваченных территориях, а также об участниках АТО.
Людей пытали и удерживали разное количество времени – 3 дня, неделю, около двух месяцев.
Людей пытали и удерживали разное количество времени – 3 дня, неделю, около двух месяцев.
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