На оккупированных территориях Украины растет давление на население

15:52 08 августа Киев, Украина

На временно оккупированных территориях растет давление российских захватчиков на местное население.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.



Так, в Великом Бурлуке Харьковской области оккупационная администрация осуществляет давление на местных предпринимателей. Россияне хотят заставить их получать паспорта рф.

"Во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также, будет вводиться ежемесячный "налог" на каждый автомобиль предприятий в размере 5 тысяч рос. рублей . В то же время после прибытия в Балаклею нового батальона оккупантов, в частности из числа мобилизованных в рф бывших уголовных заключенных, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом", - говорится в сообщении.



Кроме того, по информации разведки, продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической почве, что часто затрагивают гражданское население. На оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего был обесточен населенный пункт.



На оккупированной территории Херсонщины, в частности в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.