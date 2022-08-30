На оккупированных территориях Украины растет давление на население

На временно оккупированных территориях растет давление российских захватчиков на местное население.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
Так, в Великом Бурлуке Харьковской области оккупационная администрация осуществляет давление на местных предпринимателей. Россияне хотят заставить их получать паспорта рф.
Так, в Великом Бурлуке Харьковской области оккупационная администрация осуществляет давление на местных предпринимателей. Россияне хотят заставить их получать паспорта рф.
Кроме того, по информации разведки, продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической почве, что часто затрагивают гражданское население. На оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего был обесточен населенный пункт.
На оккупированной территории Херсонщины, в частности в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.
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