На оккупированную ЗАЭС свозят российский персонал

Россияне свозят на захваченную Запорожскую атомную электростанцию свой персонал. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины.
Они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.
Так, в январе на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима планируется назначить Дмитрия Меняева - заместителя директора департамента специальной безопасности АО Концерн Росэнергоатом, дочерней структуры Росатома.
Захватчики заставляют сотрудников электростанции заключить договор с российским Росатомом, но большинство не изменили Украине, заявили в центре сопротивления.
Также россияне начали внедрение собственной мониторинговой системы на территории ЗАЭС, отметили в центре. Работы выполняют российские специалисты Консист-ОС, входящей в структуру оккупационного энергетического оператора.
Они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.
Так, в январе на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима планируется назначить Дмитрия Меняева - заместителя директора департамента специальной безопасности АО Концерн Росэнергоатом, дочерней структуры Росатома.
Захватчики заставляют сотрудников электростанции заключить договор с российским Росатомом, но большинство не изменили Украине, заявили в центре сопротивления.
Также россияне начали внедрение собственной мониторинговой системы на территории ЗАЭС, отметили в центре. Работы выполняют российские специалисты Консист-ОС, входящей в структуру оккупационного энергетического оператора.
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