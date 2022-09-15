На оккупированной территории Запорожской области подорвались пропагандисты рф

19:42 15 сентября Киев, Украина

На временно оккупированной территории Запорожской области подорвался автомобиль съемочной группы российского телеканала ТВ Центр.

В результате инцидента транспортное средство сгорело, а пропагандисты получили травмы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского телеканала.



Инцидент произошел на подконтрольной российской оккупационной армии территории Запорожской области.



По словам самих пропагандистов, они ехали вместе с оккупантами снимать сюжет о якобы стягивании Вооруженными силами Украины тяжелого вооружения к линии разграничения.

"Во время передвижения уже в так называемой серой зоне прогремел взрыв на дороге... Нас доставили в больницу, провели рентген. У нашего водителя и ассистента телеоператора - ушиб грудной клетки. Оператор не пострадал", - рассказал один из российских журналистов.

В результате взрыва автомобиль съемочной группы увело в сторону, после чего он перевернулся.



По рассказам самих пропагандистов, российские военные после инцидента начали стрелять в воздух. Они предполагают, что взрыв произошел в результате взрывного устройства с беспилотника.