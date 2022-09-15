На оккупированной территории Запорожской области подорвались пропагандисты рф

На временно оккупированной территории Запорожской области подорвался автомобиль съемочной группы российского телеканала ТВ Центр.
В результате инцидента транспортное средство сгорело, а пропагандисты получили травмы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского телеканала.
Инцидент произошел на подконтрольной российской оккупационной армии территории Запорожской области.
По словам самих пропагандистов, они ехали вместе с оккупантами снимать сюжет о якобы стягивании Вооруженными силами Украины тяжелого вооружения к линии разграничения.
Инцидент произошел на подконтрольной российской оккупационной армии территории Запорожской области.
По словам самих пропагандистов, они ехали вместе с оккупантами снимать сюжет о якобы стягивании Вооруженными силами Украины тяжелого вооружения к линии разграничения.
В результате взрыва автомобиль съемочной группы увело в сторону, после чего он перевернулся.
По рассказам самих пропагандистов, российские военные после инцидента начали стрелять в воздух. Они предполагают, что взрыв произошел в результате взрывного устройства с беспилотника.
По рассказам самих пропагандистов, российские военные после инцидента начали стрелять в воздух. Они предполагают, что взрыв произошел в результате взрывного устройства с беспилотника.
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