На оккупированной Луганщине сдетонировали боеприпасы в казарме россиян

В Кадиевке прогремели взрывы в казарме российских военных, по информации СтратКома ВСУ, было попадание в склад с боеприпасами и детонация БК.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на СтратКом ВСУ.
В то же время Сергей Гайдай распространил в своих соцсетях сообщение СтратКома ВСУ о попадании именно в склад БК. По информации СтратКома ВСУ, ночью нанесен удар по складу с боеприпасами в оккупированной Кадиевке, в результате чего боекомплект начал детонировать.
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