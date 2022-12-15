На оккупированной Луганщине сдетонировали боеприпасы в казарме россиян

11:55 15 декабря Киев, Украина

В Кадиевке прогремели взрывы в казарме российских военных, по информации СтратКома ВСУ, было попадание в склад с боеприпасами и детонация БК.



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"За последнюю неделю как раз на оккупированной территории Луганской области "бавовна" происходит почти через день. Это или казармы, в основном, или склады с боекомплектами. В данном случае (в Кадиевке - ред.) это как раз расположение личного состава ",- отметил Гайдай в эфире телемарафона.



В то же время Сергей Гайдай распространил в своих соцсетях сообщение СтратКома ВСУ о попадании именно в склад БК. По информации СтратКома ВСУ, ночью нанесен удар по складу с боеприпасами в оккупированной Кадиевке, в результате чего боекомплект начал детонировать.