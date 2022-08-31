На оккупированной Луганщине россияне начали мобилизовывать даже шахтеров

10:26 04 августа Киев, Украина

Оккупанты не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители захваченных территорий.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Эйфория "асвабаждения" быстро миновала и в недавно захваченных городах и селах. Потому что нужно оправдываться на фронте. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли", - написал он.



Гайдай отметил, что оккупанты не считают потери, потому что в основном гибнут жители захваченных территорий.

"Россиянам они не нужны на будущее, потому что уже восемь лет население "лнр" является бременем для бюджета рф. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают", - отметил председатель ОВА.



Только в Старобельске на этой неделе принудительно мобилизовали около 80 мужчин.



Ими пополняется состав штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживают.