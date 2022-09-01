На оккупированной Херсонщине убит коллаборант Алексей Ковалев

12:37 29 августа Киев, Украина

Бывший нардеп Украины, перешедший на сторону оккупантов, Алексей Ковалёв отправился на концерт к Кобзону. Его застрелили в собственном доме в Голой Пристани из помпового ружья.

Об этом сообщают анонимные телеграмм-каналы, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, херсонское издание "Мост", источник УП в "Слуге народа"

По информации источников, тело Ковалева с огнестрельным ранением в голову обнаружила мать. По предварительным данным, нападение произошло 28 августа около 15 часов дня: неизвестные забрались в частный дом нардепа и расстреляли его из помпового ружья.



После этого они напали на сожительницу Ковалеву – ей нанесли ножевое ранение в шею.





Источник в "Слуге народа" подтвердил информацию о смерти Ковалева. "Да, правда", – ответил собеседник.



Также несколько источников "Моста" в правоохранительных органах косвенно подтвердили информацию о смерти Ковалева.



Алексей Ковалев — херсонский аграрий, экс-нардеп от «Слуги народа». В начале российского вторжения он перешел на сторону врага и получил должность "заместителя председателя по сельскому хозяйству", кроме того он предложил свои услуги оккупантам, наладив поставку своей продукции в россию через Крым.