На оккупированной Херсонщине оккупанты замучили до смерти украинца

21:06 13 октября Киев, Украина

В оккупированной Чаплинке Херсонской области россияне замучили до смерти 62-летнего украинца, в Скадовском и Херсонском районах – похитили двух патриотов Украины.



Об этом сообщила полиция Херсонской области.

"Из временно оккупированного пгт Чаплинка поступило сообщение, что после похищения военными рф 62-летнего мужчины его нашли мертвым со следами насильственной смерти. Обстоятельства преступления устанавливаются",- говорится в сообщении.

Кроме того, в Скадовском и Херсонском районах военные рф похитили двух человек за их проукраинскую позицию.



В центре Херсона военные рф из офиса похитили спецодежду, берцы и деньги.



А в Бериславском районе российские "вояки" угнали с территории сельскохозяйственного предприятия технику, лабораторные приборы, транспорт, оргтехнику, бытовую технику и другое имущество.



По всем фактам, включая атаки по мирному населению, следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



В целом полиция открыла 39 уголовных производств по фактам военных преступлений армии рф в Херсонской области.