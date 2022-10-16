На оккупированной Херсонщине оккупанты замучили до смерти украинца

В оккупированной Чаплинке Херсонской области россияне замучили до смерти 62-летнего украинца, в Скадовском и Херсонском районах – похитили двух патриотов Украины.
Об этом сообщила полиция Херсонской области.
Кроме того, в Скадовском и Херсонском районах военные рф похитили двух человек за их проукраинскую позицию.
В центре Херсона военные рф из офиса похитили спецодежду, берцы и деньги.
А в Бериславском районе российские "вояки" угнали с территории сельскохозяйственного предприятия технику, лабораторные приборы, транспорт, оргтехнику, бытовую технику и другое имущество.
По всем фактам, включая атаки по мирному населению, следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
В целом полиция открыла 39 уголовных производств по фактам военных преступлений армии рф в Херсонской области.
В центре Херсона военные рф из офиса похитили спецодежду, берцы и деньги.
А в Бериславском районе российские "вояки" угнали с территории сельскохозяйственного предприятия технику, лабораторные приборы, транспорт, оргтехнику, бытовую технику и другое имущество.
По всем фактам, включая атаки по мирному населению, следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
В целом полиция открыла 39 уголовных производств по фактам военных преступлений армии рф в Херсонской области.
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