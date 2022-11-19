На одесской таможне был изъят американский самолет

Из Украины пытались вывезти американский легкомоторный самолет Cessna 182R. Он временно изъят из-за нарушений, сообщила Одесская таможня в пятницу, 18 ноября.
По данным ведомства, во время осуществления таможенных формальностей выяснилось, что самолет был ввезен под обязательства об обратном вывозе в срок, истекший три месяца назад. При этом заявления о продлении срока временного ввоза, предусмотренного законодательством, в таможню не поступало.
За это предусмотрен штраф в размере 170 тысяч гривен или конфискация предмета правонарушения. Поэтому самолет был временно изъят. Дело будет направлено в суд, который решит дальнейшую судьбу воздушного судна.
Ранее сообщалось, что одесские таможенники восемь месяцев прятали на складе вертолет Ми-2. Его обнаружили в одном из скрытых для растаможки 133 контейнеров.
Также стало известно, что на Одесской таможне обнаружили более 700 тонн белорусского мяса. Его передадут на нужды ВСУ после завершения экспертизы на качество.
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