На Одесщине тонет спасательное судно. Существует угроза утечки нефтепродуктов

05:31 26 ноября Киев, Украина

Морской спасательный буксир "Аметист", который находится в аварийном состоянии, начал идти ко дну. Около судна на поверхности воды образовались пятна с остатками нефтепродуктов.

Об этом сообщили сотрудники МПСС Одесской области.



Персонал базы пытается откачать воду из отсеков, но пока им не удалось локализовать аварию. Отмечается, что судно начало уходить под воду примерно в 16:00.



Спасатели рассказывают, что на стоянке в Александровке, где находится судно, несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.



"Аметист" представляет собой морской спасательный буксир проекта 1454, тип "Напористый". Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба".