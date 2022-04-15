На Одесчине выявили группу диверсантов. Фото

13:11 15 апреля Киев, Украина

В Одесской области работники Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Нацполиции Украины провели масштабную спецоперацию и проверили на возможные контакты с представителями страны-оккупанта более 40 человек, причастных к криминальному миру.

Об этом сообщает пресс- служба ДБР.



«В результате обнаружены три человека, которые могут быть причастны к деятельности вражеских диверсионных групп. Возбуждено уголовное производство за измену (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). Все переданы Службе безопасности Украины», – отмечается в сообщении.



Кроме этого, при содействии ГУ ГТС Украины в Одесской области собраны материалы и выдворены за пределы Украины шести граждан других государств, которые так или иначе могли способствовать дестабилизации ситуации в регионе, а также задержан один житель Одесщины, который находился в розыске за убийство.



«В ходе масштабных опертивно-следственных мероприятий были также обнаружены четыре места промышленного выращивания наркотических растений, изъято более 3000 кустов конопли и около2 кгвысушенной готовой продукции. Стоимость зелья на «черном рынке» составляет более 16 млн. грн.», – говорится в сообщении ДБР.



По данному факту зарегистрировано четыре уголовных производства по ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).



Важно заметить, что из сотен людей, проверенных работниками ДБР за период горячей фазы войны, только единицы оказываются враждебными агентами. Большинство иностранцев, даже если испытывают проблемы с законом, против прихода «русского мира» в их города. Для достоверности полученной информации большинство из них проходило опрос с помощью полиграфа.