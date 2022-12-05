На Одесчине пропала вода
16:43 05 декабря Киев, Украина
После взрывов в Одессе, 5 декабря, исчезла вода в водопроводе.
Об этом сообщают местные паблики и СМИ.
"Уважаемые потребители! В настоящее время обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому отсутствует водоснабжение
везде по нашим потребителям. Просим сохранять спокойствие. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. Возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала", - цитирует сообщение Инфоксводоканала одесское издание Думская.
Напомним, Сумская область осталась без света
из-за аварийного отключения, примененного Укрэнерго.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии