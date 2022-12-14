На Одесчине неизвестные ограбили гуманитарный штаб

08:42 14 декабря Киев, Украина

В городе Белгород-Днестровский Одесской области злоумышленники проникли в гуманитарный штаб и похитили из него ноутбуки, вместе с тем, облили продуктовые наборы, которые находились внутри помещения, пеной из огнетушителя.

Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил мэр города Виталий Граждан в Facebook.

По его словам, неизвестные злоумышленники проникли в гуманитарный штаб, который расположен в местном Доме культуры.

Граждан отметил, что воры вынесли более 10 ноутбуков, за которыми работали сотрудники штаба. Также они испортили еду, которую должны были раздавать людям.
 
"Неизвестные облили пеной из огнетушителя все пакеты с продуктовыми наборами", - сказал он.
 
Мэр отметил, что правоохранители ищут преступников.