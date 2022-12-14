На Одесчине неизвестные ограбили гуманитарный штаб

В городе Белгород-Днестровский Одесской области злоумышленники проникли в гуманитарный штаб и похитили из него ноутбуки, вместе с тем, облили продуктовые наборы, которые находились внутри помещения, пеной из огнетушителя.
Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил мэр города Виталий Граждан в Facebook.
По его словам, неизвестные злоумышленники проникли в гуманитарный штаб, который расположен в местном Доме культуры.
Граждан отметил, что воры вынесли более 10 ноутбуков, за которыми работали сотрудники штаба. Также они испортили еду, которую должны были раздавать людям.
Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил мэр города Виталий Граждан в Facebook.
По его словам, неизвестные злоумышленники проникли в гуманитарный штаб, который расположен в местном Доме культуры.
Граждан отметил, что воры вынесли более 10 ноутбуков, за которыми работали сотрудники штаба. Также они испортили еду, которую должны были раздавать людям.
Мэр отметил, что правоохранители ищут преступников.
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