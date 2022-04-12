На обочине трассы Чернигов-Киев на противотанковой мине взорвалась машина пенсионера (фото)

12:25 12 апреля Киев, Украина

В Черниговской области легковушка взорвалась на противотанковой мине, водитель погиб на месте.

Об этом сообщает полиция области.



«11 апреля около 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва водитель погиб. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские, спецназовцы и взрывотехники», – отмечается в сообщении.



Полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В деревне он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте.



По этому факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).



«Полиция призывает граждан быть очень внимательными и осторожными! Особенно на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов», - говорится в сообщении.