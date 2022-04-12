На обочине трассы Чернигов-Киев на противотанковой мине взорвалась машина пенсионера (фото)

В Черниговской области легковушка взорвалась на противотанковой мине, водитель погиб на месте.
Об этом сообщает полиция области.
«11 апреля около 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва водитель погиб. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские, спецназовцы и взрывотехники», – отмечается в сообщении.
Полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В деревне он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте.
По этому факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
«Полиция призывает граждан быть очень внимательными и осторожными! Особенно на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов», - говорится в сообщении.
«11 апреля около 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва водитель погиб. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские, спецназовцы и взрывотехники», – отмечается в сообщении.
Полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В деревне он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте.
По этому факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
«Полиция призывает граждан быть очень внимательными и осторожными! Особенно на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов», - говорится в сообщении.
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