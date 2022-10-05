На Николаевщине задержаны организаторы псевдореферендума - СБУ

12:03 05 октября Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, которые готовили псевдореферендум в Николаевской области.



Об этом в среду, 5 октября, сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что двое из них уже проработаны



По материалам следствия, "беглецом" оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области. Об этом в среду, 5 октября, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что двое из них уже проработаны СБУ и получили свои подозрения, а организатору псевдоголосования, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, – сообщено о подозрении заочно.По материалам следствия, "беглецом" оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области.

"Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, разгоняли фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный плебисцит", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что относительно них собрана доказательная база и сообщено о подозрении по статье об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ст. 436-2) Уголовного кодекса Украины.



Организатору псевдореферендума подозрение объявлено по статье о коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1) Уголовного кодекса Украины.