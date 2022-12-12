На Николаевщине задержан коллаборант, сбывавший награбленное имущество

11:16 12 декабря Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе Специалисты Службы безопасности взяли под арест приспешника россиян, , который продавал в оккупированной Снигиревке Николаевской области награбленное ими имущество.Об этом сообщили в пресс-службе СБУ

"В частности, на своей торговой точке он реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов. Среди них - автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей",- отмечает ведомство.

Большую часть полученных доходов задержанный передавал захватчикам. За это он беспрепятственно передвигался по городу.



После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался "залечь на дно", но был задержан сотрудниками СБУ.



Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров. Сейчас задержанному сообщено о подозрении.