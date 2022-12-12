На Николаевщине задержан коллаборант, сбывавший награбленное имущество

Специалисты Службы безопасности взяли под арест приспешника россиян, , который продавал в оккупированной Снигиревке Николаевской области награбленное ими имущество.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Большую часть полученных доходов задержанный передавал захватчикам. За это он беспрепятственно передвигался по городу.
После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался "залечь на дно", но был задержан сотрудниками СБУ.
Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров. Сейчас задержанному сообщено о подозрении.
После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался "залечь на дно", но был задержан сотрудниками СБУ.
Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров. Сейчас задержанному сообщено о подозрении.
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