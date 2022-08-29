На Николаевщине задержали корректировщика

11:52 04 августа Киев, Украина

На Николаевщине корректировщик передавал расположение военной техники и маршруты их движения в регионе.

Об этом сообщает пресс-службу СБУ.



Предатель "сливал" данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, которые администрируются российскими спецслужбами. По его информации оккупационные силы неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу.



Во время обыска у мужчины изъяли средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.



Сейчас ему сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, движение, перемещение или размещение ВСУ).



Как ранее сообщал УНИАН, Николаев ежедневно подвергается ракетным и артиллерийским ударам.



Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как можно получить вознаграждение в $100 за передачу данных о корректировщиков огня по областному центру.