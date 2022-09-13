На Николаевщине задержали агентов рф, один из которых отслеживал установки HIMARS

В Николаеве правоохранители задержали двух агентов рф, один из которых отслеживали установки HIMARS в интересах российских спецслужб.
Об этом сообщается на сайте СБУ во вторник, 13 сентября.
Так, один из задержанных собирал и передавал врагу информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по Николаевской области, координаты объектов критической инфраструктуры, корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве и "охотился" на HIMARS.
Другой задержанный "работал" на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских Telegram-чатов.
Кроме того, злоумышленник распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия России против Украины.
В ходе обысков по местам жительства вражеских агентов, киберспециалисты СБУ обнаружили и изъяли электронные средства, которые использовались для организации закрытых каналов связи, анонимизации пользователей и передачи разведданных.
В настоящее время корректировщику сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ (ч.3 ст.114-2 УК Украины). В суд направлено ходатайство по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
Второму фигуранту будет поставлено в известность о подозрении по статье об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, глорификации ее участников (ст.436-2 УК Украины), санкция которой предусматривает арест сроком до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет.
Так, один из задержанных собирал и передавал врагу информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по Николаевской области, координаты объектов критической инфраструктуры, корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве и "охотился" на HIMARS.
Другой задержанный "работал" на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских Telegram-чатов.
Кроме того, злоумышленник распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия России против Украины.
В ходе обысков по местам жительства вражеских агентов, киберспециалисты СБУ обнаружили и изъяли электронные средства, которые использовались для организации закрытых каналов связи, анонимизации пользователей и передачи разведданных.
В настоящее время корректировщику сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ (ч.3 ст.114-2 УК Украины). В суд направлено ходатайство по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
Второму фигуранту будет поставлено в известность о подозрении по статье об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, глорификации ее участников (ст.436-2 УК Украины), санкция которой предусматривает арест сроком до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет.
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