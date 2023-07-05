На Николаевщине вспыхнули пожары из-за российских обстрелов

В течение 4 июля в Николаевской области произошли два пожара в результате обстрелов со стороны оккупантов. Об этом сегодня сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что российские военные продолжают терроризировать мирное население и почти ежедневно обстреливают населенные пункты, особенно в Очаковской и Куцурубской общинах Николаевского района.
Отмечается, что российские военные продолжают терроризировать мирное население и почти ежедневно обстреливают населенные пункты, особенно в Очаковской и Куцурубской общинах Николаевского района.
Пожарные боролись с огнем, ликвидируя пожары на сухой траве и в кустарниковой растительности. Площадь одного пожара составила около 5000 квадратных метров, а другого - 500 квадратных метров.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии