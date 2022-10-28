На Николаевщине СБУ задержала коллаборантку

Служба безопасности арестовала российскую агентку в Николаеве, передававшую оккупантам данные о местах дислокации боевых самолетов ВСУ на южном направлении.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Женщина передавала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области, а также о размещении стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона.
Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым предотвращена реализация вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении, - говорится в сообщении.
Женщина уведомлена о подозрении и взята под стражу.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Женщина передавала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области, а также о размещении стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона.
Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым предотвращена реализация вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении, - говорится в сообщении.
Женщина уведомлена о подозрении и взята под стражу.
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