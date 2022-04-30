На Николаевщине произошло ДТП с участием полиции

В городе Первомайске Николаевской области произошло столкновение автомобиля Renault и служебного авто полиции Mitsubishi.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
За рулем Renault находился 41-летний мужчина, служебным авто Mitsubishi Outlander управлял 26-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области. В результате аварии водитель Renault получил травмы, его доставили в больницу.
Начато служебное расследование инцидента.
Согласно обнародованным фото, удар был сильный и пришелся на левый бок.
За рулем Renault находился 41-летний мужчина, служебным авто Mitsubishi Outlander управлял 26-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области. В результате аварии водитель Renault получил травмы, его доставили в больницу.
Начато служебное расследование инцидента.
Согласно обнародованным фото, удар был сильный и пришелся на левый бок.
Назначено служебное расследование обстоятельств ДТП. На месте работают следователи ГБР, которые будут принимать решение о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований.
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