На Николаевщине произошло ДТП с участием полиции

20:18 28 июля Киев, Украина

В городе Первомайске Николаевской области произошло столкновение автомобиля Renault и служебного авто полиции Mitsubishi.
 
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

За рулем Renault находился 41-летний мужчина, служебным авто Mitsubishi Outlander управлял 26-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области. В результате аварии водитель Renault получил травмы, его доставили в больницу.

Начато служебное расследование инцидента.

Согласно обнародованным фото, удар был сильный и пришелся на левый бок.

Назначено служебное расследование обстоятельств ДТП. На месте работают следователи ГБР, которые будут принимать решение о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований.