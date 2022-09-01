На Николаевщине прогремели мощные взрывы - мэр

В Николаеве слышны мощные взрывы. Об этом после обеда в понедельник, 29 августа, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что российские захватчики ракетами обстреливают центр Николаева.
Позже он сообщил, что российские войска обстреливают жилые дома.
По данным Сенкевича, в результате обстрелов жилых домов и учебных заведений, два человека погибли и пятеро были ранены.
Ким отметил, что еще во время обстрелов коммунальные службы начали убирать завалы и расчищать улицы.
По его словам, противник готовится нанести еще удар. В связи с этим Ким призвал жителей и далее оставаться в укрытиях, а также не перемещаться на автомобилях.
Ким отметил, что еще во время обстрелов коммунальные службы начали убирать завалы и расчищать улицы.
По его словам, противник готовится нанести еще удар. В связи с этим Ким призвал жителей и далее оставаться в укрытиях, а также не перемещаться на автомобилях.
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