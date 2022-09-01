На Николаевщине прогремели мощные взрывы - мэр

18:41 29 августа Киев, Украина

В Николаеве слышны мощные взрывы. Об этом после обеда в понедельник, 29 августа, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытия", – написал Сенкевич.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что российские захватчики ракетами обстреливают центр Николаева.

"Рашисты густо обстреливают центр Николаева. Есть еще выходы ракет. Не выходите из укрытий", - написал Ким.

Позже он сообщил, что российские войска обстреливают жилые дома.

"Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях", - написал Ким.

По данным Сенкевича, в результате обстрелов жилых домов и учебных заведений, два человека погибли и пятеро были ранены.



Ким отметил, что еще во время обстрелов коммунальные службы начали убирать завалы и расчищать улицы.



По его словам, противник готовится нанести еще удар. В связи с этим Ким призвал жителей и далее оставаться в укрытиях, а также не перемещаться на автомобилях.