На Николаевщине пенсионера 10 лет держали на цепи его опекуны

Новости Николаевщины: Нет предела человеческой жадности и жестокости. Жуткое по своей бесчеловечности преступление раскрыто в Николаевской области. Супружеская пара 10 лет продержала на цепи пожилого пенсионера, которого взяли под опеку из корыстных побуждений.

Заявление о происходящем поступило в Еланецкое отделение полиции от председателя одного из сельских советов. Женщина рассказала, что увидела в соцсети ролик о таком жестоком отношении к пожилому человеку.

"Правоохранители выяснили, что действительно 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла ухаживать супружеская пара, приковали железной цепью во дворе и держали на привязи", - сказано в публикации.

Теперь преступление квалифицировали как незаконное лишение свободы, за что уголовный кодекс предусматривает до 5 лет тюрьмы. Пожилого пленника освободили, а причины и другие обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, что ранее под Одессой дочь ради пенсии четыре месяца прятала тело мертвой матери. Покойной женщине было 82 года. Ее труп, засыпанный солью, обнаружила внучка и сообщила в полицию.

Также сообщалось, что в Черновцах полиция надела наручники на пенсионера-торговца. Патрульные полицейские надели наручники на пенсионера, который торговал на стихийном рынке.