На Николаевщине нашли еще одну камеру пыток - СБУ

15:14 03 января Киев, Украина

На деоккупированной части Николаевщины сотрудники СБУ обнаружили еще одну камеру пыток. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Объект был обустроен на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка. В застенках рашисты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом. Из людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления", - говорится в сообщении.



В СБУ сообщают, что пленников душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер.



Установлены украинские граждане, которых удерживали и пытали в застенках. СБУ устанавливает оккупантов, причастных к военным преступлениям.