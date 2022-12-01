На Николаевщине 87 населенных пунктов остались без света и воды

12:01 01 декабря Киев, Украина

В результате боевых действий в Николаевской области прекращено электроснабжение, водоснабжение и водоотвод в 87 населенных пунктах.

Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
 
"На Николаевщине в настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 87 населенных пунктах (в четырех - частично) Баштанского и Николаевского районов. Продолжаются работы по восстановлению", - говорится в сообщении.
 
Также отмечается, что без газоснабжения находятся 6 368 потребителей.

В целом, по состоянию на 1 декабря с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 13 805 гражданских объектов. Из них:
  • объекты жилищного фонда - 8 896;
  • медицинские учреждения - 92;
  • учебные заведения - 388;
  • заведения культуры - 184;
  • объекты промышленных предприятий - 189;
  • объекты жизнеобеспечения: газо- - 1 017, электро- - 848, водо- - 32, теплоснабжения - 96;
  • другие не военные объекты - 2 063.