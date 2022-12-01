На Николаевщине 87 населенных пунктов остались без света и воды

12:01 01 декабря Киев, Украина

В результате боевых действий в Николаевской области прекращено электроснабжение, водоснабжение и водоотвод в 87 населенных пунктах.



Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"На Николаевщине в настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 87 населенных пунктах (в четырех - частично) Баштанского и Николаевского районов. Продолжаются работы по восстановлению", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что без газоснабжения находятся 6 368 потребителей.



В целом, по состоянию на 1 декабря с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 13 805 гражданских объектов. Из них: