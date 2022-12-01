На Николаевщине 87 населенных пунктов остались без света и воды

В результате боевых действий в Николаевской области прекращено электроснабжение, водоснабжение и водоотвод в 87 населенных пунктах.
Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Также отмечается, что без газоснабжения находятся 6 368 потребителей.
В целом, по состоянию на 1 декабря с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 13 805 гражданских объектов. Из них:
В целом, по состоянию на 1 декабря с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 13 805 гражданских объектов. Из них:
- объекты жилищного фонда - 8 896;
- медицинские учреждения - 92;
- учебные заведения - 388;
- заведения культуры - 184;
- объекты промышленных предприятий - 189;
- объекты жизнеобеспечения: газо- - 1 017, электро- - 848, водо- - 32, теплоснабжения - 96;
- другие не военные объекты - 2 063.
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