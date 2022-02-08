На нефтяном судне в Нигерии произошел пожар - три человека погибли

12:01 08 Февраль Киев, Украина

Оператор нигерийского нефтяного судна, которое взорвалось и затонуло на прошлой неделе, заявил, что три тела были извлечены, и еще трое найдены живыми. Четверо все еще считаются пропавшими без вести.



Нигерийский FPSO Trinity Spirit — плавучее судно для производства, хранения и разгрузки нефтепродуктов— загорелось по невыясненным на сегодняшний день обстоятельствам.



Судно находилось на терминале Укпокити, вдоль побережья богатого нефтью района дельты Нигера.



В момент аварии на борту судна находились 10 членов экипажа.



Усилия по поиску пропавших без вести членов экипажа на данный момент максимально усилены.



Судно имело мощность переработки 22 000 баррелей в день и вместимость хранения 2 миллиона баррелей, согласно веб-сайту компании.



Экологи выразили опасения по поводу разливов. Идрис Муса из национального агентства по обнаружению разливов NOSDRA сообщил, что «происшествий с разливом не было, кроме небольшого количества эмульгированной нефти».



Тем не менее, он сказал, что агентство наблюдает за возможными последствиями взрыва.



Несмотря на то, что Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке, в нефтегазовой отрасли Нигерии часто случаются аварии, хотя обычно они происходят на суше.