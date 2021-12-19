На мосту в Германии произошло авиа-ДТП: самолет столкнулся с грузовиком

07:33 05 Декабрь Киев, Украина

Значение выражения «время и случай» наглядным примером продемонстрировал пилот самолета, попавший в авиа-ДТП на юго-западе Германии. Как стало известно, вчера, 4 декабря, на одном из германских мостов совершил аварийную посадку одномоторный самолет А62, который тут же угодил под колеса грузовика. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции города Пирмазенс.

Отмечается, что инцидент произошел около 12:00 (13:00 по Киеву). Борт под управлением 72-летнего пилота направлялся из Франции в Нижнюю Саксонию, когда у него внезапно отказал двигатель.

Мужчина принял решение садиться и выбрал для этого мост Шварцбахтальбрюкке на автобане 62 в Рейнланд-Пфальце. Высота сооружения около 100 метров.

В результате посадки и столкновения воздушного судна с грузовиком пилот получил легкие травмы, водитель фуры не пострадал. Однако из-за аварии движение по автобану было перекрыто более шести часов.

Как сообщалось, в Израиле во время тренировочного полета истребителя F-15I Раам возникла проблема с шасси. Борт совершил аварийную посадку.