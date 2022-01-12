На мэра Ровно завели уголовное производство

11:45 12 Январь Киев, Украина

Полиция Ровно начала досудебное расследование, фигурантом которого является мэр Александр Третяк. Дело начато из-за нового здания городского головы, который согласно расследованию журналистов, мэр купил по заниженной стоимости.

Об этом стало известно из ответа на информационный запрос журналистке портала Rivne.online.



В полиции Ровно открыли уголовное производство против мэра Ровно Александра Третьяка. В ЕРДР внесли сведения по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины "Умышленное декларирование недостоверной информации".



Как говорится в ответе на запрос журналистки Виктории Мамотюк, обратили внимание полицейские на эту историю после публикации на страницах интернет-издания, это было 5 января. Речь идет о том, что городской голова якобы внес недостоверные данные в декларацию, а именно снизил стоимость дома после покупки. «Истинная стоимость недвижимости отличается от задекларированной на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц», – говорится в пояснении.



Журналистка издания отмечает, что в декабре 2021 года мэр купил земельный участок и двухэтажный дом в Бармаках, рядом с улицей Костромской. Часть денег, свыше $71,5 тыс. – кредит в банке, остальные – собственные деньги. В декларации стоимость покупки указана в размере $102 тыс. Журналистка утверждает, что этот дом раньше продавался вдвое дороже и городскому голове не хватило бы до этой суммы минимум $73 тыс. Теперь полиция в рамках расследования должна разобраться в этом возможном несоответствии.



В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины, это умышленное недостоверное декларирование должностного лица. Если вину докажут, суд может назначить наказание в виде штрафа от четырех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов (68-85 тыс. грн), общественные работы на срок от 150 до 240 часов, ограничения или лишения свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.



До 14 января мэр Ровно находится в отпуске.