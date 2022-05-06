На Площади Независимости от ножевого ранения скончался молодой мужчина

06:42 09 декабря Киев, Украина

У входа на станцию метро "Майдан Незалежности"  от ножевого ранения в область живота скончался молодой мужчина. Виновник случившегося задержан сотрудниками киевской Нацполиции.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Информация о происшествии поступила в полицию 8 ноября в 20:10.

"Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.