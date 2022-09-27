На Львовщине зарегистрирована вспышка дифтерии

Во Львовской области у семи подопечных детского дома-интерната найдены начальные признаки дифтерии. В срочном порядке всех госпитализировали в областную инфекционную больницу.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней произвели отбор материала для бактериологического обследования у 165 контактных лиц. Также идет изучение их вакцинального статуса.
Произведена дезинфекция помещений интерната и камерное обеззараживание личных вещей.
Эпидемиологическое расследование продолжается. Образцы для дальнейших бактериологических исследований будут направлены в референс-лабораторию Центра общественного здоровья.
Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для него характерно местное фибринозное воспаление (преимущественно слизистых ротоглотки) и явления общей интоксикации с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже началась вспышка COVID-19. В ближайшее время последует рост заболевания.
Произведена дезинфекция помещений интерната и камерное обеззараживание личных вещей.
Эпидемиологическое расследование продолжается. Образцы для дальнейших бактериологических исследований будут направлены в референс-лабораторию Центра общественного здоровья.
Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для него характерно местное фибринозное воспаление (преимущественно слизистых ротоглотки) и явления общей интоксикации с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже началась вспышка COVID-19. В ближайшее время последует рост заболевания.
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