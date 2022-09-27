На Львовщине зарегистрирована вспышка дифтерии



Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"При проведении планового профилактического обследования подопечных интерната были выявлены у семи из них признаки начальной стадии дифтерии. Все они госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу", - говорится в сообщении.