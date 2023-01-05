На Львовщине задержали помощника уклонистов

Правоохранители и следователи полиции Львовщины взяли под арест злоумышленника, который помогал уклонистам. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
В конце 2022 года оперативники Львовского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили местного жителя, который наладил схему незаконной переправки лиц через государственную границу.
Правоохранители установили, что 51-летний житель Львова предлагал военнообязанным лицам, желающим избежать мобилизации, выехать на территорию другого государства по поддельным документам. Для этого он обещал изготовить для нелегалов фиктивный дипломатический паспорт. Свои услуги мужчина оценил в 4000 долларов США.
По собранным материалам оперативников УГВБ следственное управление ГУНП во Львовской области возбудило уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Оперативники внутренней безопасности полиции и следователи львовской полиции задержали львовянина на получении части средств - 2000 долларов США. Деньги изъяты.
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры злоумышленнику уже объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет. Продолжается следствие.
В конце 2022 года оперативники Львовского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили местного жителя, который наладил схему незаконной переправки лиц через государственную границу.
Правоохранители установили, что 51-летний житель Львова предлагал военнообязанным лицам, желающим избежать мобилизации, выехать на территорию другого государства по поддельным документам. Для этого он обещал изготовить для нелегалов фиктивный дипломатический паспорт. Свои услуги мужчина оценил в 4000 долларов США.
По собранным материалам оперативников УГВБ следственное управление ГУНП во Львовской области возбудило уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Оперативники внутренней безопасности полиции и следователи львовской полиции задержали львовянина на получении части средств - 2000 долларов США. Деньги изъяты.
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры злоумышленнику уже объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет. Продолжается следствие.
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