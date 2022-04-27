На Львовщине снегоуборочный МАЗ раздавил мужчину

16:31 01 декабря Киев, Украина

На Львовщине, во время плановой уборки снега, погиб 30-ти летний мужчина. Он, по причинам, которые выясняются, лежал на дороге, которую в это время от снега расчищал грузовой МАЗ, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 1 декабря.



Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня рано утром в одном из сел Жовковского района.



"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля МАЗ, 32-летний житель района, который убирал снег, совершил наезд на местного жителя возрастом 30 лет, который лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.



По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушение правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.



Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.