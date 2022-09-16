На Львовщине произошло смертельное ДТП при участии военного автомобиля
10:59 16 сентября Киев, Украина
На автодороге «Киев – Чоп» в городе Броды произошло смертельное ДТП
с участием военного автомобиля, в результате погибли четыре человека.
Об этом сообщает Нацполиция.
"Четверо пассажиров автомобиля Volkswagen, среди которых 7-летний мальчик, погибли на месте происшествия. Кроме того, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей 4 и 6 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.", – говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель военного авто не пострадал.
На месте происшествия работали следователи полиции и сотрудники ГБР.
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