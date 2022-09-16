На Львовщине произошло смертельное ДТП при участии военного автомобиля

Об этом сообщает Нацполиция.

"Четверо пассажиров автомобиля Volkswagen, среди которых 7-летний мальчик, погибли на месте происшествия. Кроме того, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей 4 и 6 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.", – говорится в сообщении.