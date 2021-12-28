На Львовщине перевернулся бус, нелегально перевозивший пассажиров

18:19 28 Декабрь Киев, Украина

Сегодня, 28 декабря, на автодороге Львов – Пустомыты – Меденичи, недалеко от села Большая Горожанка, произошла авария с участием нелегального перевозчика «ЭКСПРЕСС-ТАКСИ-2020», предоставлявшего услуги по перевозке пассажиров по направлению Львов-Пустомыты-Дрогобыч.



Как сообщила спикер пресс-службы полиции во Львовской области Светлана Добровольская, водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части.



Он и 52-летняя пассажирка, жительница Львова, попали в больницу. Их диагнозы уточняют.



По этому факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.



Как добавили в управлении транспорта и связи Львовской ОГА, «нелегальные» пассажирские перевозки – это прежде всего отсутствие безопасности проезда, здесь водители не проходят медицинского осмотра, а транспортное средство не – осмотр механика на исправность, что существенно влияет на безопасность проезд. В управлении призывают жителей области быть бдительными и не позволять другим подвергать вас опасности.