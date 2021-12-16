На Львовщине накрыли подпольный водочный цех

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили цех по изготовлению алкоголя на миллионы гривен в Яворивском районе Львовской области.
В течение месяца фигуранты зарабатывали до четырех миллионов гривен, сообщает пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
В цеху незаконно изготавливали фальсификат водки известных украинских марок (Хортица, Green Day, Хлебный Дар, Гетьман и т.п.) с поддельными марками акцизного налога.
Готовый товар фигуранты реализовывали через сеть оптовой и розничной торговли в регионе.
По предварительной информации, в течение одного месяца подозреваемые получали до четырех миллионов гривен.
В цеху незаконно изготавливали фальсификат водки известных украинских марок (Хортица, Green Day, Хлебный Дар, Гетьман и т.п.) с поддельными марками акцизного налога.
Готовый товар фигуранты реализовывали через сеть оптовой и розничной торговли в регионе.
По предварительной информации, в течение одного месяца подозреваемые получали до четырех миллионов гривен.
На подпольном производстве трудились пять человек. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.
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