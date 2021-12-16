На Львовщине накрыли подпольный водочный цех

09:39 13 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили цех по изготовлению алкоголя на миллионы гривен в Яворивском районе Львовской области.

В течение месяца фигуранты зарабатывали до четырех миллионов гривен, сообщает пресс-служба Львовской облпрокуратуры.



В цеху незаконно изготавливали фальсификат водки известных украинских марок (Хортица, Green Day, Хлебный Дар, Гетьман и т.п.) с поддельными марками акцизного налога.



Готовый товар фигуранты реализовывали через сеть оптовой и розничной торговли в регионе.



По предварительной информации, в течение одного месяца подозреваемые получали до четырех миллионов гривен.

"Во время проведения обысков в частном доме, где было организовано незаконное производство подакцизных товаров, изъято: грузовой микроавтобус, более 12 тыс. бутылок готовой водки, около 5 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки, 2800 л спирта и орудия для изготовления фальсификата", - говорится в сообщении прокуратуры.

На подпольном производстве трудились пять человек. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество.



Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.