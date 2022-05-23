На Львовщине легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Погиб водитель

12:10 20 декабря Киев, Украина

Ситуация на дорогах страны остается опасной. Виной тому неблагоприятные погодные условия и ошибки самих водителей. С приближением длительных праздников может увеличиться и количество нетрезвых за рулем.

Как сообщила сегодня, 20 декабря, полиция Львовской области, в Золочевском районе автомобиль Шкода столкнулся с микроавтобусом, погиб водитель легковушки.

"Как предварительно установили правоохранители, автомобиль Шкода Октавия под управлением 43-летнего местного жителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Мерседес Бенц Спринтер с прицепом, которым управлял 38-летний житель города Хмельницкий. В результате ДТП водитель Шкоды погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Авария произошла около 1:00 ночи на 19 декабря на автодороге М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская между селами Красное и Великая Ольшаница в Золочевском районе.

Теперь открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что ранее в ДТП с микроавтобусом на Львовщине пострадали 10 человек. Водитель микроавтобуса во время обгона выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой. Получили травмы оба водителя и пассажиры, среди которых трое детей.

Также сообщалось, что на Черниговщине в ДТП погибли три человека. При лобовом столкновении на трассе двух легковых автомобилей погибли оба водителя и один пассажир. Еще четыре человека травмированы.