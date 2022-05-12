На Львовщине авто протаранило автобус с пассажирами
17:13 09 августа Киев, Украина
Во Львовской области легковое авто столкнулось с рейсовым автобусом
в результате ДТП
пострадали шесть человек.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.
"В городе Каменка-Бугская Львовской области сегодня, 9 августа, в 07.20 на улице Драгоманова произошло ДТП с легковым автомобилем и рейсовым автобусом. По предварительным данным, водитель автомобиля Мазда не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с пассажирским автобусом Эталон сообщением Стриганка-Львов", - говорится в сообщении.
Водителя Мазды и пять пассажиров автобуса с телесными повреждениями доставили в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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